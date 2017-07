Castiglioni , una rana da record

di Piero Mei

Arianna Castiglioni è una rana da record: si qualifica per la semifinale di oggi pomeriggio nei 50 metri con il terzo tempo. Ha quasi vent’anni e il crono è di 30.33, che migliora di 39 centesimi quel 30.72 che nuotò a Riccione in primavera: è il nuovo primato italiano.Doppietta scoppiettante. “Come ho detto anche gli altri giorni adesso mi riescono molto meglio i 50; mi sentivo bene, vVlevo migliorarmi, ma non pensavo di poter abbassare il personale, e quindi il record italiano, di così tanto: Oggi pomeriggio cercherò di essere lucida e tranquilla per limare ancora qualcosina”.

OKAY MARTINA

Anche Martina Carraro è promossa: 30.92 il suo tempo, tredicesimo nella graduatoria dei migliori sedici che avanzano- “Mi sono ripresa. Sono contenta. Non vedevo l’ora di gareggiare perché è orribile vedere le altre nuotare. Sono contenta di essere passata insieme con Arianna. E’ uno stimolo reciproco”.

RANE D’ALTRI PIANETI

Davanti a tutte le rane d’altro pianeta, l’americana Lilly King, 29.76, e la russa Yuliya Efimova, 29.99, che sono le due che hanno nuotato sotto i 30 secondi. Sono tipe da guerra fredda ma riscaldata e se la fanno di continuo, con l’americana sempre ad accusare la Efimova per il suo passatio “equivoco” (la materia è il doping, non altro) e la russa a riprendersi le prime posizioni, specie in un momento come questo in cui, nell’eclisse di Francia e Germania, il revival russo è più che evidente sul podio. Ieri tre ori, da suggerire al giornale dei mondiali il titolo “Golden Troika”.



