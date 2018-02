Le ragazze del Dream Five Dueville campionesse venete juniores

VICENZA - Il Dream Five di calcio a 5 femminile del Dueville Calcio è una squadra entrata in punta di piedi nel panorama sportivo e che ha centrato l'obiettivo al primo tentativo: le ragazze sono state apaci di prevalere per 3-0 sul Real Grisignano nella finalissima del campionato veneto Juniores femminile. Un successo di prestigio, perchè acquisito contro una squadra più esperta.



La rosa delle nuove campionesse venete è composta da: Virginia Dal Cero e Miriam Barcaro (portieri); Chiara Greselin, Lara Toffanin, Jenny Beqiri e Letizia Parise (centrali); Michela Rama, Maria Rizzo, Natasha Barban, Anna Zorzan (laterali); Anna Valente e Giorgia Scudella (universali); Maria Brazzale, Melissa Barban, Alessia Brodesco (pivot).



In precedenza le giovani del Dream Five si erano qualificate per l'ultimo atto - disputato a a Sarcedo di fronte a circa 300 spettatori - battendo le “vicine di casa” del Breganze in una doppia semifinale vinta per 5-1 e 3-1. Due settori giovanili appartenenti ad altrettanti club di serie A battuti, quindi, come fiore all'occhiello per un vivaio che si occupa esclusivamente di giovani e under 18. Sono circa 55 le giovanissime amanti del futsal iscritte al polo femminile e che si turnano nella palestra di Passo di Riva per gli allenamenti. Variegata la provenienza delle piccole atlete: Dueville, Sandrigo, Villaverla, Isola, Monticello Conte Otto, Caldogno, Thiene, Montecchio Precalcino e Vicenza, ben nove comuni che costituiscono il bacino sportivo.

