Fioretto femminile, doppietta azzurra ad Algeri

Doppietta azzurra ad Algeri nella tappa del circuito di Coppa del Mondo di fioretto femminile. A vincere è Alice Volpi che nella finale tutta italiana supera Erica Cipressa col punteggio di 15-6. La Volpi festeggia il ritorno sul gradino più alto del podio, ventisei mesi dopo il successo al Grand Prix di Torino del 2015, e soprattutto dopo diversi secondi posti conquistati negli ultimi mesi. Erica Cipressa invece conquista sulle pedane algerine il suo primo podio di Coppa del Mondo in carriera, al termine di un percorso che l'ha vista superare atlete più esperte e più titolate: su tutti l'iridata ed olimpionica russa, Inna Deriglazova, numero 1 del ranking mondiale, sconfitta in semifinale per 15-10. Sorridono anche Chiara Cini ed Elisabetta Bianchin che, dopo aver perso i derby dei quarti di finale, si fermano ai piedi del podio. Domani è in programma la gara a squadre, nella quale il Commissario tecnico, Andrea Cipressa, è intenzionato a schierare il quartetto composto da Alice Volpi, Camilla Mancini, Francesca Palumbo e Valentina De Costanzo. (

© RIPRODUZIONE RISERVATA