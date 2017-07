Atp Gstaad, Fognini ritrova la finale dopo nove mesi: battuto Bautista Agut

Dopo nove mesi Fabio Fognini torna a giocare una finale del circuito maggiore. Il ligure si è infatti qualificato per l'ultimo atto del "J. Safra Sarasin - Swiss Open Gstaad", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 482.060 euro in corso sui campi in terra rossa di Gstaad, in Svizzera. In semifinale il 30enne di Arma di Taggia, numero 31 Atp e quarta testa di serie, in gara con una wild card, ha battuto in rimonta per 5-7 6-2 6-3, dopo due ore e sei minuti di partita, lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 18 Atp e secondo favorito del seeding. Per Fabio è stato il sesto successo in otto confronti con il 29enne di Castellon de la Plana.



Per Fognini quella di domenica sarà la 13esima finale in carriera (quattro i trofei già conquistati, l'ultimo ad Umago poco più di un anno fa), la prima in questa stagione. Ultimo ostacolo per Fabio il sorprendente tedesco Yannick Hanfmann, numero 170 del ranking mondiale, passato attraverso le qualificazioni, che ha sconfitto per 3-6 7-6 (6) 7-6 (4), dopo quasi due ore e mezza di battaglia e ben 4 match-point annullati, l'olandese Robin Haase, numero 50 Atp e sesta testa di serie (protagonista dell'eliminazione del favorito numero uno David Goffin), finalista lo scorso anno e nel 2013. Per il 25enne di Karlsruhe si tratta della prima finale in carriera nel circuito maggiore. Tra Fognini ed Hanfmann non ci sono precedenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA