SuperG a Cortina, l'azzurra Schnarf sul podio

CORTINA - Ancora emozioni nel SuperG di Cortina che chiude la tre giorni ampezzana e ancora una azzurra - forse la meno attesa - sul podio: ha vinto la svizzera Lara Gut su una pista abbassata al salto Duca d’Aosta per il vento molto forte nella parte alta. Ma dietro la Gut c'è una eccezionale Johanna Schnarf, partita col pettorale numero 1 e alla fine ottima seconda con un ritardo di 14/100. Terza è l'austriaca Nicole Schmidhofer a 27/100.



Una prova condizionata dalle continue variazioni di tempo e da raffiche di vento. Il vento, in particolare, ha fatto uno scherzo pesante a Lindsey Vonn, guinta 6., che ha visto presto perdere le speranze di conquistare il suo 80° successo in Coppa: le folate hanno impedito all'americana di avere un'adeguata visuale nella parte centrale della sua prova, con nuvole di neve che sono state scagliate addosso. Quarta l'austriaca Anna Veith a 31/100, quindi la sciatrice del Liechtenstein, Tina Weirather a 33/100. Poi, appunto, la Vonn.



LE AZZURRE — Non è partita Federica Brignone, influenzata, che ha preferito rinunciare per prepararsi al meglio per il gigante di Plan de Corones in programma martedì. Subito un errore per la Goggia





