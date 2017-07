Colpo EA7: arriva Cusin, biennale per il lungo azzurro

Marco Cusin è ufficialmente un nuovo giocatore dell'EA7 Milano. Il centro, lo scorso anno ad Avellino e attualmente impegnato con la Nazionale nel ritiro di Folgaria, ha sottoscritto un contratto biennale. Il 32enne, vincitore due volte della Supercoppa Italiana, è stato acquistato dall'EA7 per completare il reparto lunghi: Young infatti è alle prese con la riabilitazione dopo l'intervento alla caviglia, Tarczewski invece sta ancora aspettando il passaporto polacco per essere tesserato. In uscita resta invece Bruno Cerella che potrebbe essere prestato ad un'altra squadra di Serie A.

