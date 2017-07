Karate, muore Andrea Nekoofar, giovane promessa azzurra per le Olimpiadi: era in vacanza in Grecia

Tragedia nel karate azzurro. E' morto durante una vacanza in Grecia con la sua fidanzata Andrea Nekoofar, giovane promessa del karate con il sogno delle Olimpiadi 2020. Andrea, 20 anni, sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto ieri. Ancora poco chiara la dinamica: sembra che i due ragazzi fossero a bordo di un quad. La famiglia del ragazzo è subito partita per la Grecia.



Milanese di padre iraniano, Nekoofar gareggiava per l' Esercito e pochi giorni fa aveva conquistato la medaglia d’oro nella categoria Under21 del kata in occasione della Youth Cup 2017 di Umag, in Croazia.





© RIPRODUZIONE RISERVATA