Nba, Schröder è stato arrestato per poche ore per una rissa in un bar di Brookhaven

Il tedesco Dennis Schröder, giocatore degli Atlanta Hawks in Nba, è stato arrestato per poche ore per una rissa in un bar della città di Brookhaven, come confermato da un portavoce della polizia alla dpa. Schröder e tre colleghi hanno avuto un litigio in un bar con un gruppo di sconosciuti, e per questo sono stati arrestati dalla polizia. Per l'aggressione il giocatore tedesco ha ricevuto una denuncia per lesioni. Secondo l'Espn, Schröder è stato rilasciato poche ore dopo essere stato arrestato, dopo aver pagato una cauzione. Sul loro sito web, gli Hawks hanno rilasciato una dichiarazione che conferma il fatto, ma non fornisce ulteriori dettagli. «Siamo a conoscenza di un incidente che coinvolge Dennis Schröder. Stiamo ancora raccogliendo informazioni sulla situazione e, per rispetto al processo legale, non forniremo ulteriori commenti in questo momento».

