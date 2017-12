Schio vince con i muscoli in rush finale il derby con Venezia

di Vittorino Bernardi

SCHIO 65

VENEZIA 56



SCHIO – Derby veneto entusiasmante doveva essere tra Famila e Umana Venezia tra la prima e la seconda della classe per la dodicesima giornata e così è stato. Pronostico rispettato al 40’ con il Famila vincente a consolidare il primato in classifica. Schio parte con Francesca Dotto, Anderson, Zandalasini, Miyem e Yacoubou; Venezia con Caterina Dotto, De Pretto, Carangelo, Ruzickova e Walker. Ad aprire la sfida è Ruzickova dopo 22 secondi con risposta dalla lunetta di Yacoubou che al 5’ firma il primo vantaggio Schio 7-5, dopo le triple di Carangelo e Anderson. Ruba un paio di palloni in difesa il Famila e passa 11-6. Partita tosta. Carangelo con due triple tiene incollato Venezia per il 19-18 al 10’. Secondo quarto, in campo si vede un basket muscolate, partita bella pur con un trio arbitrale permissivo a sorvolare su colpi più che ruvidi. Kareick da tre impatta 25-25 al 14’. Il Famila ha in Yacoubou una lottatrice d’area e con la play Dotto giocatrice da rapina allunga 30-25. Pasticcia in attacco Schio, ma rimedia in difesa e Zandalasini in contropiede non sbaglia l’entrata del 31-27. Il Famila morde in difesa e con tre attacchi fluidi chiude a +10 per il riposo (39-29). Terzo quarto da battaglia, le squadre giocano a “muso duro” con difese ruvide e contropiedi. L’ex Walker da tre e Ruzickova in entrata fanno male al Famila con il 45-39 al 25’. Venezia ha sostanza tecnica e con Williams da tre recupera 49-48 al 29’. Derby inteso con il Famila avanti 49-47 al 30’. Ultimo quarto, Bestagno impatta 49-49 per l’Umana. A fare la differenza è la difesa: con un paio di rimbalzi in area il Famila mantiene un vantaggio risicato e Yacoubou non sbaglia l’entrata del 59-56 a 2’29” dalla sirena. Ancora Yacoubou seguita da Anderson chiudono per il 65-56 finale. Il campionato riprenderà domenica 7 gennaio con il Famila in trasferta Torino che giovedì 4 gennaio per l’Eurolega ospiterà il team russo di Orenburg.



FAMILA SCHIO: Yacoubou 15, Gatti 3, Miyem 15, Tagliamento, Anderson 10, Masciadri, Zandalasini 4, Francesca Dotto 6, Macchi 12. N.e.: Ndo Ndjock, All.: Pierre Vincent.

UMANA VENEZIA: Micovic 3, Bestagno 9, Carangelo 6, Kareick 5, Williams 13, De Pretto, Sandri, Ruzickova 8, Caterina Dotto, Walker 12. All.: Andrea Liberalotto.

ARBITRI:Terranova di Ferrara, Caruso di Pabvia e Del Monaco di Bologna.

NOTE. Tiri liberi, da due da tre: Famila 7/9, 23/51, 4/13; Umana 9/10, 13/32, 7/18. Rimbalzi offensivi/difensivi: Famila 15/28, Umana 3/22. Palle perse recuperate: Famila 14/10, Umana 15/6. Nessuna uscita per falli. Parziali: 19-18, 39-29 (20-11), 49-47 (10-18), 65-56 (16-9). Spettatori 1.800.



© RIPRODUZIONE RISERVATA