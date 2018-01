Slalom gigante, vince la Resenbung, terza la Brignone

Arriva un altro podio per l'Italia dello sci alpino. A conquistarlo è stata Federica Brignone, giunta terza nel gigante di Kronplatz valido per la coppa del mondo. Il successo è andato alla tedesca Viktoria Rebensburg (2'06«19), risalita dalla terza piazza della prima manche, che ha beffato per appena 3 centesimi la norvegese Ragnhild Mowinckel, al comando a metà gara. La Brignone si è piazzata terza a 43 centesimi dalla Rebensburg e davanti all'altra azzurra Marta Bassino, scivolata in quarta posizione dalla seconda di metà gara. Nella top ten anche Irene Curtoni, ottava, mentre Manuela Moelgg ha chiuso in quindicesima posizione.





