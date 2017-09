Allegri: «Higuain era ed è un giocatore importante. Non si deve accontentare»

Due panchine per rivitalizzare Gonzalo Higuain e rimetterlo al centro del progetto Juve, il Pipita non si discute, semmai si pungola come ha fatto Allegri contro Toro e Olympiacos. “Mercoledì è entrato in campo con un piglio diverso, deve mantenerlo fino a fine stagione - la conferma del tecnico alla vigilia -, domani gioca. Ogni anno ci si deve rimettere in discussione, lo dimostrano gli esempi di Buffon, Barzagli, Marchisio e Lichtsteiner che sono qui dal primo scudetto. Gonzalo non deve accontentarsi di quello che ha fatto la scorsa stagione, ma lottare insieme a Dybala con i migliori in assoluto. Ha le qualità per farlo, è solo una questione di ambizione. E’ in grado di determinare con i gol di cui la squadra ha bisogno”. Contro l’Atalanta la Juve riparte dal Pipita a guidare l’attacco con Dybala, Mandzukic e uno tra Douglas Costa e Bernardeschi. A centrocampo Pjanic e Matuidi, in difesa Lichtsteiner, Benatia (o Rugani), Chiellini e Alex Sandro (o Asamoah). “Domani cambierò qualcosa, Cuadrado ha preso una botta al piede devo valutare chi tra lui, Bernardeschi e Douglas Costa giocherà”. Con l’obiettivo di recuperare pezzi importanti dopo la sosta. “Khedira è out per un riacutizzarsi dell’ infiammazione al ginocchio. Marchisio speriamo torni il prima possibile. Pjanic vediamo alla ripresa contro la Lazio, De Sciglio sta seguendo il suo programma come Pjaca. Lo Shalke ha proposto di curare Howedes? La Juve ha uno staff medico importante, i nostri giocatori li curiamo qui da noi”. Bentancur è la rivelazione: “Ha personalità da vendere, deve migliorare nelle giocate con gli attaccanti, eliminando un tempo di gioco. Bernardeschi da un momento all’altro può giocare titolare, è cresciuto anche tatticamente”. Ultimo pensiero per Ancelotti: “Carlo è stato fortunato, ha avuto un solo esonero in carriera. Ma è anche un allenatore molto bravo, tra i più vincenti al mondo, ora si prenderà un po’ di riposo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA