Atalanta-Juventus 0-1: Higuain firma il successo, Buffon para un rigore a Gomez

Higuain segna. Buffon para un rigore a Gomez e la Juventus espugna Bergamo nel primo round delle semifinali di Coppa Italia. 14° sigillo stagionale per il Pipita. Terzo rigore sbagliato di fila per Gomez. E rientro con i fiocchi per Buffon dopo due mesi di assenza per infortunio. Prima del match momenti di tensione fuori dallo stadio con esplosioni (pare anche di una bombe carta) e sassi contro i pullman dei tifosi bianconeri.



SUBITO IL PIPITA

Si parte ed ecco subito un lampo juventino nella nebbia al 3': Higuain buca le retrovie nerazzurre e trafigge Berisha con un destro chirurgico. L'Atalanta, presa la botta a freddo, fa fatica a rimettersi in piedi. La Juve invece è costantemente in pressione e punge con uno scatenato Higuain sempre pronto alla percussione. Il match è in pieno controllo bianconero almeno fino al 24' quando una palla filtrante lambita da Cornelius viene intercettata con la mano da Benatia. Si gioca per qualche attimo, poi interviene la Var, e l'arbitro, dopo aver visionato l'azione nel monitor a bordo campo, assegna il penalty. Batte Gomez, ma è un passaggio per Buffon che si distende e blocca in due tempi. Dopo la chance sprecata è la Juventus che sfiora ancora il raddoppio con un paio di tentativi di Matuidi fuori misura.



ASSEDIO FINALE

Nella ripresa Gasp si gioca la carta Ilicic. L' Atalanta cresce e costringe i campioni d'Italia sulla difensiva, ma non sfonda. E nel finale Buffon è ancora decisivo in uscita su Hateboer. La Juve soffre nel finale, ma stringe i denti e porta a casa una vittoria preziosissima. Il ritorno il 28 febbraio a Torino.



LA CRONACA



LE FORMAZIONI:

ATALANTA: Berisha; Toloi, Masiello, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Cristante; Cornelius, Gomez

JUVENTUS: Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic

