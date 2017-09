Bayern, c'è il nome del post-Ancelotti: Thomas Tuchel

di Federico Lo Giudice

Dovrebbe e potrebbe essere Thomas Tuchel il successore di Carlo Ancelotti. Il Bayern ha sorpreso tutti decidendo di organizzare per oggi un colloquio con l’ex allenatore di Mainz e Borussia Dortmund che già ieri pomeriggio era arrivato a Monaco. Un faccia a faccia voluto da Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del club, che avrebbe voluto Tuchel già due anni fa per il post Guardiola. É dunque lui il più accreditato, anche se questo potrebbe creare nuovi attriti tra l’ex attaccante nerazzurro e Uli Hoeneß. Il prescelto del presidente del Bayern era e continua ad essere Julian Nagelsmann, sotto contratto con l’Hoffenheim sino al 2021, al punto da portare il numero uno dei campioni Germania ad accettare l’idea di tenere Sagnol sino al termine della stagione per avere così il tempo per convincere i Blau di Sinsheim a liberare il loro allenatore a fine campionato. E che qualcosa si stia muovendo l’ha confermato anche il ds Salihamidzic: “Stiamo valutando varie opzioni. Per il momento in panchina ci sarà Sagnol. Se arriverà un nuovo tecnico, cosa che mi auguro, spero parli il tedesco”. Una chiusa finale poco elegante nei confronti di Ancelotti, ma anche la conferma che quella di domani per Sagnol potrebbe essere la prima e ultima panchina da allenatore del Bayern.

