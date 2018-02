Il Napoli matiene il primato: Mertens e Hamsik stendono il Benevento

Undicesima vittoria su dodici dall'inizio del campionato, venticinquesimo risultato utile fuori casa: il Napoli passa 2-0 a Benevento, fa suo il derby campano e si riprende la vetta della classifica, per poche ore prerogativa della Juventus. Gli azzurri vincono grazie ai gol di Mertens e Hamsik, ma c'è apprensione proprio per le condizioni del belga, uscito a 15' dal termine dopo una botta alla caviglia sinistra. Napoli in campo con la formazione tipo. Rispetto alla gara col Bologna rientra Albiol, con Jorginho e Mario Rui titolari nonostante la diffida. Il tridente non si tocca ed è quello consueto: Callejon-Mertens-Insigne. De Zerbi rinuncia ad attaccanti di ruolo e schiera l'estroso Guilherme come terminale avanzato, con Brignola e D'Alessandro larghi sulle corsie esterne.



Per i primi 10' la spinta del Benevento è continua. Spinti dal pubblico, i giallorossi attuano un pressing esasperato e azzardano giocate in velocità che creano problemi agli azzurri. L'occasione più interessante capita tra i piedi di D'Alessandro all'11', ma il suo tiro dal fronte sinistro dell'area è bloccato da. Il Napoli, fatto sfogare l'avversario, comincia a guadagnare metri e a macinare gioco. Insigne colpisce la traversa con un pallonetto dal limite, Hamsik sparacchia alto dopo una splendida combinazione Callejon-Insigne. Il gol è nell'aria e arriva al 20': bellissimo il tocco sotto da posizione ravvicinata diche – defilato sulla destra – non lascia scampo al portiere sannita. Il Benevento accusa il colpo e rischia. Puggioni devia oltre la traversa una conclusione di Mertens su assist dipoi ci prova lo spagnolo da fuori: forte ma centrale. Il Benevento ha un sussulto al 40' quando il furetto Guilherme lancia Brignola, tiro deviato da Rui e Djuricic – tutto solo – spedice clamorosamente a lato con la porta spalancata. Un campanello d'allarme per i partenopei, pericolosi comunque anche consu cui è ancora determinanteAl rientro in campo ci pensaa rassicurareVenuti perde una palla sanguinosa in uscita dall'area, Allan imbecca Callejon che scodella per Hamsik, libero di insaccare da due passi. Il Benevento non si arrende e continua a crederci. Costa conclude fuori di testa, poi viene falciato in area da: è rigore, ma– su segnalazione del Var – torna sui suoi passi perché nell'azione c'è un fuorigioco di Sandro. Entrano Coda e Memushaj per Brignola e Djuricic tra i sanniti, mentre nel Napoli Hamsik fa spazio a Zielinski. Venuti salva su Callejon dopo un'uscita di Puggioni tra i piedi di Mertens poi alla mezz'ora un intervento duro disu Mertens – tra tendine e caviglia sinistra - fa temere l'infortunio. Sarri toglie subito dal campo il belga, che sembra parecchio dolorante (alla fine sembra solo una botta), e inserisceLa partita non ha più molto da dire, anche se nel finale Callejon e Coda vanno vicini alla rete. Vince il Napoli, ma ora tutti i riflettori sono puntati su Mertens, che contro la Lazio spera di recuperare.

