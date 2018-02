Il Bologna dice 33: Genoa ko 2-0 e sorpasso in classifica

Il Bologna ha sconfitto per 2-0 il Genoa nell'anticipo della 26esima giornata di Serie A disputato allo stadio 'Dall'Arà del capoluogo emiliano. A decidere il match le reti nella ripresa di Mattia Destro al 4' e di Cesar Falletti al 27'. In classifica i felsinei salgono momentaneamente al decimo posto con 33 punti agganciando l'Udinese, mentre i liguri restano fermi a quota 30 in tredicesima piazza.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (3-5-1-1): Mirante; S. Romagnoli, Gonzalez, Helander; Di Francesco, Poli, Pulgar, Nagy, Masina; Dzemaili; Destro

GENOA (3-5-2): Perin; Rossettini, Spolli, Zukanovic; Rosi, Bessa, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Galabinov.

