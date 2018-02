â€‹Cagliari-Napoli 0-5: partenopei inarrestabili, volano a +4 sulla Juve

Il Napoli lancia un messaggio molto forte alla Juve: 5-0 al Cagliari nel Monday Night della Sardegna Arena e momentaneo +4 in attesa del recupero dei bianconeri con l'Atalanta. Gli azzurri si confermano implacabili e non lasciano scampo ai padroni di casa. Le vittorie in trasferta sono 12, quelle consecutive sono diventate 10.

E' il Cagliari a partire forte. Diego Lopez chiede grande intensità sui portatori di palla del Napoli. Logico, dunque, il pressing su Jorginho (se ne occupa Joao Pedro) ma anche su Albiol e Koulibaly, disturbati in uscita da Pavoletti e Han. I due attaccanti del Cagliari si intendono bene e confezionano due buone occasioni nei primi 20 minuti. Reina, però, fa buona guardia. Il Napoli aumenta i giri del motore e comincia a fare la differenza. Mertens reclama un rigore al quarto d'ora per una trattenuta di Lykogiannis, ma Giacomelli fa proseguire. Il vantaggio arriva al 29': Allan ruba palla a Padoin, poi si invola sulla destra: l'assist per Callejon è perfetto e lo spagnolo non sbaglia. Il raddoppio arriva al 42': Hysaj è caparbio, è bravo a cercare Mertens dentro l'area che non sbaglia.



Il Cagliari ci prova, ma si arrende di fronte alla superiorità degli azzurri. Hamsik chiude i conti con un sinistro all'incrocio al 16'. Sarri gestisce un po' le forze in vista della Roma e fa rifiatare Mertens, Hysaj e Jorginho. Insigne firma il poker al 27' su rigore alla 250 presenza in maglia azzurra, poi è Rui a chiudere i conti con una splendida punizione.

