Juventus, effetto Neymar: Real e Barça in pressing su Dybala

di Eleonora Trotta

Paulo Dybala vivrà un mese incandescente di calciomercato. Il campione bianconero è nel mirino del Real Madrid e del Barcellona, ma il suo futuro è strettamente collegato a quello degli altri big coinvolti nel maxi giro europeo, pronto ad essere innescato con il passaggio di Neymar al Psg: Dembélé (Borussia Dortmund), Coutinho (Liverpool), Griezmann (Atletico Madrid), Mbappé (Monaco). Con i 222 milioni della clausola del brasiliano, i blaugrana proveranno ad aggiudicarsi una-due stelle internazionali. Gli ostacoli non mancheranno soprattutto sul fronte Mbappé, prenotato dal Real Madrid, per il quale i monegaschi hanno deciso di chiedere 200 milioni di euro. Il City ha così alzato il pressing, mentre le merengues potrebbero decidere di 'consolarsi' con Dybala. La Juve valuta il talento classe '93 circa 130 milioni di euro. «Sono felice alla Juventus - le parole del giocatore dei giorni scorsi -, mi trovo bene e mi allenerò al massimo per disputare una grande stagione. Sto bene qui, ma se arriva un’offerta decide la società».

