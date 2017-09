Cristiano Ronaldo: il nuovo capriccio su 4 ruote è la Bugatti Chiron da 2,4 milioni

di Rachele Grandinetti

«C’è un nuovo animale in casa: Bugatti Chiron». È così che Cristiano Ronaldo condivide il momento con i followers: uno scatto e un video su Instagram per presentare l’ultima entrata nel suo garage da mille e una notte. L’animale in questione ha 1500 cavalli e CR7, appassionatissimo di motori, se l’è portata a casa per 2,4 milioni di euro. Il capriccio su quattro ruote è un esemplare abbastanza raro dal momento che, secondo le stime, ne saranno vendute soltanto 500 in tutto il mondo.



New animal in the building Bugatti Chiron 🎉🎉🎉✌️👌✈️ Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: 28 Set 2017 alle ore 10:32 PDT

Nel parco dell’attaccante del Real Madrid (che comprende una ventina di auto per un valore complessivo che supera i 7 milioni di euro) c’era già la Veyron, la versione precedente, oltre ad altri gioielli fiammanti come la Ferrari F12 Tdf, prodotta in soli 799 esemplari. La nuova Bugatti arriva, probabilmente, come auto-regalo: il portoghese, infatti, ha festeggiato le 400 partite nel Real Madrid con la doppietta contro il Borussia Dortmund in Champions League. Prima dell’acquisto Ronaldo aveva provato la vettura personalmente sulla pista di Ehra-Lessien. Dalla carrozzeria argento, la Chiron è ovviamente personalizzata e raggiunge una velocità massima (limitata elettronicamente) di 420 km/h.

© RIPRODUZIONE RISERVATA