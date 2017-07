Fiorentina, tutto su Politano. Milan, Renato Sanches più El Ghazi: asse caldo con Mendes

di Eleonora Trotta

La Fiorentina non cambia obiettivo: è Matteo Politano il prescelto per il post Bernardeschi. Oggi il club viola ha intensificato i contatti con gli agenti dell'attaccante esterno del Sassuolo, valutato dai neroverdi circa 15 milioni di euro. Forte dell'assenso dell'ex giallorosso, il dg Corvino presenterà nei prossimi giorni l'offerta al suo collega, Guido Angelozzi. Intanto, la società emiliana ha concluso l'operazione Goldaniga: l'ex rosanero, pagato 4 milioni di euro, ha effettuato le visite mediche. Spera di sostenere presto i controlli anche Dalbert, terzino del Nizza prenotato da ormai mesi dall'Inter. Dopo un lungo pressing, i transalpini dovrebbero accettare la proposta da 20 milioni di euro di Sabatini.



Obiettivo 'francese' pure per il Milan, a colloquio con l'agente Jorge Mendes per El Ghazi (Lille). L'ex Ajax è una vecchia conoscenza delle società italiane: era stato a lungo corteggiato dalla Lazio e dalla Roma. Nella scuderia del noto procuratore c'è anche Renato Sanches, per il quale i meneghini hanno presentato un'offerta al Bayern da 7 milioni per il prestito oneroso più alto riscatto: il totale è di 40 milioni. Il centrocampista portoghese, seguito pure dallo United, è alla ricerca di maggiore spazio, che Montella dovrebbe garantirgli. Sta invece per terminare la pazienza di Mourinho. Il tecnico dei 'Red Devils' ha sondato Emil Forsberg (Lipsia) per pressare l'Inter sul fronte Perisic.



