Inter, prima i fischi e poi i gol Benevento ko 2-0, nerazzurri terzi

L’Inter rischia tantissimo, si prende i fischi di San Siro all’intervallo, ma alla fine vince 2-0 contro il Benevento e, in attesa di Roma e Lazio, è di nuovo terza in classifica. I nerazzurri non entrano mai in campo nei primi 45’: soffrono il Benevento e devono ringraziare Handanovic che al 28 salva la baracca con una parata su Coda. Ma le cose cambiano nella ripresa. Prima Cataldi chiede un rigore al 17’ per fallo di Ranocchia, ma la Var dà ragione all’arbitro Pairetto. Poi, arrivano i gol della squadra di Luciano Spalletti. Al 21’ Skriniar firma l’1-0: angolo di Cancelo, Vecino prolunga, Skriniar colpisce di testa e batte Puggioni. Passano 3’ e c’è il 2-0 dei nerazzurri: cross di Cancelo e deviazione di testa in tuffo di Ranocchia. Le reti arrivano dai due centrali, visto che in attacco Rafinha (uscito al 20’ sullo 0-0) da poco. Così come Candreva, Perisic ed Eder. Per fortuna per Spalletti che Icardi è in panchina, pronto a rientrare nel derby del 4 marzo. Una gara da non perdere. Infine, il Benevento chiude in 10: a 9’ dalla fine viene espulso Viola per doppio giallo.



