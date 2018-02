Barberis pareggia il gol di Eder, l'Inter fermata dal Crotone: la crisi non finisce

L’Inter pareggia anche contro il Crotone (1-1): al gol di Eder nel primo tempo, risponde Barberis nella ripresa. È il quinto pari di fila dopo quelli contro Lazio, Fiorentina, Roma e Spal e, tra campionato e coppa Italia, decima partita di fila senza vittoria. Sarebbe dovuta essere la gara della svolta contro la squadra di Walter Zenga - applauditissimo dai suoi vecchi tifosi -, ma invece si è rivelato l’ennesimo incubo per Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo sorprende tutti inserendo Dalbert a sinistra e puntando su Brozovic nel 4-3-3, mandando in panchina sia Cancelo sia Gagliardini.



Davanti c’è Eder al posto dell’infortunato Icardi. Ed è proprio suo il gol che sembra rialzare i nerazzurri, ma nell’ennesima palla persa in mezzo al campo Barberis pareggia regalando un punto prezioso al Crotone in ottica salvezza. Tra i nerazzurri deludono tantissimo sia Dalbert sia Borja Valero, i due peggiori. Ma ci mettono del loro anche Candreva e Brozovic, nonostante l’assist del croato per Eder, che al 23’ salta più in alto di Faraoni e firma l’1-0. Nella ripresa basta la sponda di Trotta in area, che carambola su Borja Valero, per regalare a Barberis la palla dell’1-1. Spalletti inserisce Rafinha e Cancelo, ma il gol vittoria non arriva. Anzi, Trotta con diagonale sfiora il raddoppio e qualche minuto dopo è Perisic a sbagliare da ottima posizione. Al fischio finale fischi e cori contro l’Inter. Per Zenga è invece un ritorno trionfale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA