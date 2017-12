Inzaghi: «La vittoria è meritata e la semifinale diventa un traguardo importante per la Lazio»

di Redazione Sport

Il Boxing Day è biancoceleste. Nel primo quarto di finale di Coppa Italia, la Lazio supera la Fiorentina per 1-0 con gol di Lulic e si regala la semifinale con una delle due milanesi che si affronteranno stasera a san Siro. Per Simone Inzaghi è la seconda vittoria in coppa contro Stefano Pioli dopo il successo dello scorso anno contro l'Inter a San Siro: «La squadra ha fatto un ottimo primo tempo - sottolinea il tecnico biancoceleste - l'unico rammarico è quello di non aver chiuso la prima frazione con un vantaggio più largo. Nella ripresa la Fiorentina ha fatto dei cambi e noi eravamo stanchi. Ma è la seconda partita in cui non prendiamo gol e penso stasera sia stata una vittoria meritata, ci tenevo molto, arrivare in semifinale era un traguardo importante per noi». Coppa Italia, Europa League e recupero con l'Udinese il 24 gennaio: «Avremo un gennaio e febbraio pieno di impegni, ma volevamo la semifinale a tutti i costi - dice Inzaghi -. Immobile? Aveva un pò di febbre, nella mia testa avrei voluto impiegarlo solo nell'ultima mezzora. L'unico neo della serata è l'infortunio di Caicedo». Di mercato preferisce non parlare: «Avremo tempo, ora recuperiamo forze per l'ultima partita a Milano. Il rinnovo di de Vrij? Se ne sta occupando la società - conclude - è un campionissimo e spero possa rimanere con noi. Caceres mi piace e potrebbe aiutarci».

