Johannesburg, tragedia allo stadio: due morti nella calca

Due persone sono rimaste uccise e diverse altre ferite in una ressa mortale all'ingresso dello stadio di Johannesburg, il più grande impianto calcistico del Sudafrica, prima del derby di Soweto tra i Kaizer Chiefs e gli Orlando Pirates. Lo riporta l'emittente statale Sabc, riferendo che le cause dell'incidente non sono chiare e che la partita, un'amichevole pre-campionato, è stata disputata. Il numero delle vittime è stato confermato dalla polizia, che però non ha ancora fornito dettagli sulle altre persone rimaste coinvolte.



Sembra che chi non aveva il biglietto per la partita abbia cercato di entrare comunque nello stadio e nella calca alcune persone siano rimaste schiacciate. Tutte le porte dell'impianto sono state subito aperte per garantire il controllo della folla e la situazione è tornata rapidamente sotto controllo, tanto da consentire il regolare svolgimento della partita. Lo stadio di Johannesburg, ricostruito nel 2010 per i Mondiali, può ospitare 87mila persone.



C'è un drammatico precedente: nell'aprile 2001, 47 persone morirono fuori dello stadio Ellis Park di Johannesburg sempre prima del derby tra Chiefs e Pirates. In 120.000 si erano presentati allo stadio e solo 68.000 erano riusciti ad entrare. Gli altri - più di trentamila - non vollero rinunciare e quando la polizia si mosse per disperderli si diffuse il panico. Decine di corpi rimasero a terra.

