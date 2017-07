Juve, Allegri: «Presupposti per una grande annata e il mercato è ancora aperto...»

«Ci sono i presupposti per vivere una annata importante e c'è un mese per migliorare ancora la squadra». Alla vigilia dell'amichevole con la Roma, ultimo impegno della tournee americana, Massimiliano Allegri è ottimista sulla stagione della sua Juventus. «Sarà un bel campionato - dice in conferenza stampa a Boston - perché tutte si sono rinforzate e si deciderà alla fine. Credo serviranno meno punti».



«Un test importante e un allenamento in vista della preparazione alla Supercoppa». Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, definisce così l'amichevole di domani contro la Roma, che chiude la tournee americana dei bianconeri. «Il bilancio dell'esperienza americana è positiva, abbiamo lavorato bene», aggiunge il tecnico. «Ci mancano un po' le gambe ma c'è la disponibilità di tutti», sottolinea Allegri, che deve valutare «se qualcuno dovrà rifiatare e qualcuno giocare un pò di più». Contro i giallorossi giocherà un tempo, «il primo o il secondo», Douglas Costa. E dovrebbe avere spazio anche Bernardeschi, in ritiro con la sua nuova squadra soltanto dal 26 luglio. «È un acquisto importante - dice dell'ex viola Allegri - un giocatore esuberante che ha portato grande entusiasmo».



«Il mercato? Per me dovrebbe finire il 31 luglio. Sarebbe più semplice se chiudesse prima dell'inizio dei campionati».

