Lazio, Caicedo sbarca a Fiumicino: sarà lui il sostituto di Immobile

di Valerio Cassetta

Il nuovo vice-Immobile è sbarcato a Roma. Felipe Caicedo, attaccante 28enne in arrivo dall'Espanyol, in mattinata è atterrato all'aeroporto di Fiumicino con un volo proveniente da Barcellona. Individuato dal ds Igli Tare come profilo ideale per completare il reparto offensivo, la punta ecuadoriana andrà ad occupare l'ultima casella da extracomunitario disponibile in casa Lazio. Il suo tesseramento, infatti, verrà perfezionato non appena il club biancoceleste avrà ceduto all'estero uno tra Mauricio e Perea. Per caratteristiche fisiche (183 centimetri di potenza per 84 kg di muscoli) Caicedo costituirà un'alternativa alle frecce dell'attacco di mister Inzaghi. Tuttavia, nelle ultime quattro stagioni la "Pantera" non ha brillato, segnando appena 13 gol, di cui 2 nello scorso campionato.



