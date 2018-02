​Lazio, Caicedo: «Siamo stati sfortunati». Leiva: «Prima l’Hellas, poi testa allo Steaua»

di Valerio Cassetta

Guarda avanti, Lucas Leiva. Il centrocampista della Lazio al termine della sconfitta in casa dello Steaua di Bucarest non fa drammi: «La prestazione è stata buona. Nonostante il risultato (1-0, ndr), ci sono tanti spunti positivi. Il momento è difficile, ma non durerà per sempre e dobbiamo stare tranquilli». Il “Comandante” è convinto che la Lazio possa rialzarsi, nonostante una leggera preoccupazione: «Parlare dopo una sconfitta è difficile, ma dobbiamo essere positivi. Ci sono ancora 90 minuti davanti ai nostri tifosi e possiamo andare avanti in questa competizione». Niente drammi, e testa a giovedì prossimo. Leiva sa già come fare: «Dobbiamo essere uniti, possiamo uscire da questo momento. Quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque per noi non sono normali, ma bisogna restare calmi e migliorare tutti quanti. Lunedì abbiamo una partita importante, poi giovedì proveremo a recuperare il risultato».



SFORTUNA

Analisi lucida anche da part di Caicedo, che riconosce meriti agli avversari, ma si appella anche alla sfortuna, che ieri «non era dalla nostra parte». Tuttavia, sottolinea l’ecuadoriano: «Il momento è delicato e dobbiamo essere un gruppo ancora più unito. Lunedì abbiamo un’altra opportunità in casa per fare meglio (contro l’Hellas Verona, ndr), bisogna vincere per noi e i tifosi». Per vincere il ritorno dei sedicesimi d’Europa League, invece, basterà «giocare come se fosse una finale».



© RIPRODUZIONE RISERVATA