Lazio, doppio Immobile: battuto il Verona e la zona Champions è di nuovo biancoceleste

La Lazio in un colpo solo ritrova la vittoria, i gol di Immobile e un posto in Champions League. A farne le spese è il Verona che perde 2-0 e continua la picchiata verso la retrocessione. La doppietta di Ciro schianta i gialloblù e lancia i biancocelesti al quarto posto a quota 49, sorpassata l’Inter. La gara comincia con Inzaghi che raduna la squadra attorno a lui e la carica tutti a molla. Un modo anche per dimostrare a tutti che i malumori, veri o presunti, devono restare lontano dal terreno di gioco. I biancocelesti hanno fame ma nel primo tempo finiscono per restare a digiuno a causa di una eccessiva frenesia. Le statistiche alla fine dei primi 45 minuti sono impietose: 20 tiri a 1 per la Lazio (17 nella prima mezzora, un record in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei) e nemmeno un gol. Tanto Lulic rientra nei spogliatoi allargando le braccia.



Devono passare altri dieci minuti del secondo tempo per veder esultare finalmenete Immobile che non segnava dal 6 gennaio scorso: poker alla Spal. Il bomber si sblocca e cinque minuti dopo raddoppia di testa. Quinta doppietta in campionato, settima stagionale. Rete numero 22 che lo lancia sempre più in vetta alla classifica marcatori. Un regalo di compleanno decisamente speciale per il bomber che domani compie 28 anni. Applausi di tutto lo stadio e della famiglia presente all’Olimpico per l’occasione. Ciro ritrova il gol e la Lazio la vittoria in una serata fondamentale. Torna il sorriso. Inzaghi esulta e si scrolla di dosso due settimane decisamente nere.

