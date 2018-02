Lazio-Genoa alle ore 20.45 La Diretta Luis Alberto supporta Immobile in avanti

Finisce col posticipo del lunedì sera questa 23esima giornata di Serie A tra Lazio e Genoa: i padroni di casa cercano il riscatto dopo la contestata sconfitta di San Siro di domenica scorsa subita per mano del Milan, gli ospiti vogliono dal canto loro dimenticare presto lo 0-1 col quale hanno visto trionfare l'Udinese sul proprio terreno di gioco nell'ultima partita di Serie A disputata.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, de Vrij, Radu; Marusic, Murgia, Leiva, Parolo, Lukaku; Luis Alberto; Immobile. A disp. Guerrieri, Vargic, Patric, Luiz Felipe, Bastos, Wallace, Basta, Miceli, Neto, Felipe Anderson, Nani, Caicedo. All. Inzaghi

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Rossettini, Zukanovic; Rosi, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Galabinov, Pandev. A disp. Lamanna, Zima, Gentiletti, Migliore, Pereira, Bessa, Cofie, Omeonga, Lazovic, Lapadula, Medeiros. All. Ballardini

