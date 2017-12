Lazio, Leiva: «Vogliamo arrivare lontano. Inter? Siamo fiduciosi»

di Valerio Cassetta

Il comandante segna la rotta. «Vogliamo arrivare in fondo a tutte le competizioni», parola di Lucas Leiva. Il centrocampista della Lazio, al termine dell’1-0 contro la Fiorentina nei quarti di finale di Coppa Italia, ha sottolineato l’importanza del successo: «Oggi era molto difficile. Nel secondo tempo ci hanno preso le misure, ma nel primo potevamo fare anche due o tre gol - ha ammesso il brasiliano -. Era una partita da vincere: siamo felici di aver conquistato la semifinale».



La Lazio resta in corsa su tre fronti, Coppa nazionale, Europa League e campionato: «Con il ritorno di Felipe e Nani il mister ha anche più opzioni da scegliere - ha ricordato Leiva -. Dobbiamo giocare partita per partita, vediamo dove possiamo arrivare. Dopo tanti anni in Inghilterra in un campionato veloce e fisico, mi sono trovato molto bene qui. I compagni mi hanno aiutato e mi sento a casa». Sul prossimo impegno di Serie A contro l’Inter, in programma sabato a San Siro, il mediano ha rilevato: «Sarà un’altra sfida complicata. Adesso abbiamo tre giorni per recuperare, andiamo a Milano con la fiducia di poter ottenere un buon risultato».

