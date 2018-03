Lazio, Peruzzi e una delegazione biancoceleste ai funerali di Astori

di Valerio Cassetta

Ci sarà anche la Lazio ai funerali di Davide Astori. Una delegazione biancoceleste, formata dal club manager Angelo Peruzzi e dal team manager Maurizio Manzini, parteciperà all’esequie del capitano della Fiorentina, in programma domani alle ore 10:00 presso la Basilica di Santa Croce a Firenze. Saranno tanti gli esponenti del mondo del calcio e i rappresentati delle istituzioni politico-sportive che daranno l’ultimo saluto al difensore di 31 anni, ex giocatore di Cagliari e Roma, deceduto la scorsa domenica per un arresto cardiaco. Tra le tante iniziative per onorare la memoria di Astori, l'Uefa ha disposto un minuto di silenzio «prima di ogni gara di Champions League ed Europa League in programma questa settimana», compresa Lazio-Dinamo Kiev, prevista domani sera all’Olimpico (ore 21:05). L’impegno in coppa non permetterà ai calciatori laziali di partecipare ai funerali. Per questo motivo la società ha designato due dirigenti.

