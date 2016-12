Mauro Icardi geloso di Wanda Nara: basta foto hot senza il consenso

🙎🏼 Una foto pubblicata da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 13 Dic 2016 alle ore 23:09 PST

Unas horitas en Roma ✈️ y regresando a casa 🏡 trabajando para el @mauroicardi Una foto pubblicata da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 12 Dic 2016 alle ore 09:54 PST

Mi amiga @missbaby_6 mi mejor fotografa, el frío que hace no te explico !!!!!!! Una foto pubblicata da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 11 Dic 2016 alle ore 14:04 PST

MILANO –, ex di Maxi Lopez e attuale moglie diè molto famosa anche per le sue fotosparse per la rete.La cosa sembra non rendere felice l’attaccante dell’Inter che ha deciso di mettere uno stop all’esposizione di Wanda: “Momenti di tensione – fa sapere la rubrica “Sussurri&Grida” di “Novella2000” - tra il capitano dell’Inter Mauro Icardi e la moglie Wanda Nara: pare che il calciatore non apprezzi gli scatti un po’ “hot” che la moglie pubblica su Instagram.Se c’è anche lui nella foto, Icardi si rassegna, ma se Wanda è da sola lui andrebbe su tutte le furie. Per riportare la pace in famiglia, la formosa signora ha giurato al marito di stare calma e di fargli visionare qualsiasi fotografia prima di pubblicarla”.