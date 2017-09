Mihajlovic: «Dimenticare il derby. La colpa è stata solo mia»

«Dobbiamo dimenticare il derby in fretta. Anche i tifosi, però, devono sostenerci, i ragazzi hanno bisogno di sentire l'amore e la fiducia della propria gente. E se qualcuno allo stadio vuole contestare il 4-0 della Juventus, se la prenda con me, sono l'unico colpevole». Così Sinisa Mihajlovic, una settimana dopo la batosta nella stracittadina torinese. «Ma dire che l'ho caricata troppo sono tutte fesserie - ha aggiunto il tecnico granata - certo, non dirò mai che non sono partite come quelle con la Juve quelle da vincere, questo sì che sarebbe il modo migliore per partire battuti. Se vogliamo migliorarci, dobbiamo alzare l'asticella proprio con le avversarie più forti. E si deve sempre giocare per vincere». Domani con il Verona «sarà partita con molte insidie psicologiche e tecniche, - ha proseguito il tecnico granata - dovremo essere sereni e tranquilli, fare una partita matura, senza ansia e senza foga».

