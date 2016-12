L'Argentina chiude l'anno in vetta al ranking Fifa. La nazionale 'albicelestè guida la classifica della Federazione internazionale aggiornata oggi per l'ultima volta nel 2016. In una top ten invariata, la Seleccion precede il Brasile e la Germania. L'Italia, invece, chiude l'anno al sedicesimo posto. Queste le prime dieci posizioni del ranking, tra parentesi la posizione precedente: 1 (1) Argentina 1634 punti; 2 (2) Brasile 1544; 3 (3) Germania 1433; 4 (4) Cile 1404; 5 (5) Belgio 1368; 6 (6) Colombia 1345; 7 (7) Francia 1305; 8 (8) Portogallo 1229; 9 (9) Uruguay 1187; 10 (10) Spagna 1166.