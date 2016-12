La Roma fa l'en plein all'Olimpico, 10 successi in 10 partite giocate nel suo stadio (13 di fila, contando le ultime 3 dello scorso torneo), e si tiene il stretto il 2° posto in solitudine. Anzi stacca le rivali: il Napoli adesso è a meno 3, la Lazio di nuovo a meno 4. Si conferma, dunque, l'unica rivale della Juve che ha un vantaggio di 4 punti in classifica e una da da recuperare. Spalletti eguaglia il record di punti in un anno: 86, gli stessi che fece nel 2006 (stavolta i primi 2 sono di Garcia). Ma è più felice per il successo contro il Chievo, 3 a 1 in rimonta (terza stagionale), e si vede quando va a festeggiare sotto la Sud (laterale).

NUOVA FORMULA

Anche dopo il 4° ko, tra l'altro il più doloroso, la Roma riparte prendendosi i 3 punti. E ancora convincendo in casa (30 su 38) e cancellando la sconfitta di sabato nello scontro diretto con la Juve allo Stadium. Spalletti cambia il sistema di gioco e passa per la prima volta al 3-4-3 per l'assenza di De Rossi e Paredes. Rientra Vermaelen in difesa sul centro sinistra, Peres ed Emerson avanzano sulla linea dei mediani Nainggolan e Strootman. Nel tridente pesante, con Dzeko, si rivedono dal primo minuto Salah ed El Shaarawy. I giallorossi fanno la partita, ma il Chievo inquadra la porta su distrazione di Peres che, dopo aver colpito il palo esterno su punizione, quando deve difendere non da garanzie. E si perde sul più bello De Guzman che fa centro di testa e in tuffo. Anche Vermaelen non convince e lo aiuta Fazio.



FARAONE DECISIVO

La Roma vince il match sulla fascia sinistra. El Shaarawy è ispirato e in sintonia con Emerson. Su punizione a giro firma il pari nel recupero del primo tempo e all'alba del secondo permette a Dzeko di interrompere il digiuno durato 4 partite (3 di campionato e 1 di Europa League) e di completare la rimonta giallorossa. Il centravanti segna da vicino e a porta vuota. Poi prende il palo, anche lui esterno, girando di testa e spreca altre 2 chance che gli prepara sempre El Shaarawy. Solo Salah stecca. Lo sostituisce Perotti che, atterrato in area da Costa, trasforma il 6° rigore stagionale. Stavolta spiazzando Sorrentino.



