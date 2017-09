Roma, Totti in campo Tblisi: assist e un gol ad Abbiati. Un tifoso fa invasione e lo abbraccia

di Gianluca Lengua

A distanza di quattro mesi Francesco Totti è tornato in campo da calciatore per 90 minuti e lo ha fatto con il suo inconfondibile stile da fuori classe, regalando tocchi magici, assist precisi al millimetro, un gol e l’abbraccio di un tifoso che ha fatto invasione a 10 minuti dalla fine del match. Davanti ai 55 mila spettatori dello stadio Boris Paichadze di Tblisi alcune delle stelle del calcio mondiale si sono affrontante per la World Star for Georgia una gara di beneficenza promossa dall’ex milanista Kakha Kaladze, candidato sindaco della capitale georgiana. Il tutto per raccogliere fondi dopo gli incendi che hanno distrutto la foresta di Borjomi. Tra i giocatori presenti Frey, Salgado, Cordoba, Vierchowod, Candela, Ambrosini, J.Zanetti, Jankulovski, Rivaldo, Toni, Rossi, Cafu, Costacurta, Kobiashvili, Kaladze, Iashvili, Boban, Albertini, Kobiashvili, Shevchenko e Crespo.



DI NUOVO 10

Fascia da capitano e maglia numero 10, Totti ha giocato con la World XI in attacco con Rivaldo e Toni nel primo tempo, servendo l’assist del 2 a 1 a Salgado e provando un tiro dalla distanza che ha impensierito l’ex portiere del Milan Sebastiano Rossi. Ma è nella ripresa che arrivano le emozioni forti: prima un passaggio da centrocampo per Marco Delvecchio degno dei vecchi tempi e poi il gol dalla distanza con una botta di esterno destro che si è insaccata alle spalle di Abbiati. A pochi minuti dalla fine del match un tifoso ha scavalcato le barriere che dividono gli spalti dal campo e tra le tante star a disposizione ha scelto di andare ad abbracciare proprio Totti, immediatamente uno sciame di steward si è precipitato su di lui per allontanarlo, ma Francesco ha chiesto di non usare la violenza. A pochi minuti dal fischio finale ha segnato l’ultimo gol Marco Delvecchio, la partita è finita 6 a 5 per la squadra capitanata la World XI, quella capitanata da Totti.



TABELLINO

CFF 11-WORLD IX 5-6

CFF 11: S. Rossi (46' Abbiati); Cafu (82' Kinkladze), Costacurta (46' Favalli), Kaladze (88' Kizhanishvili), Cordoba (79' Tskhadadze); Kobiashvili (46' Kizhanishvili; 73' Tskitishvili), Albertini (61' Amisulashvili), Boban (24’ Jamarauli; 46’ Demetradze); Crespo (16’ Kuranyi; 73' Kavelashvili); Shevchenko, Iashvili.

All. Rehhagel e Chivadze.

WORLD IX: Frey; Salgado (46' Oddo), Vierchowod (46' Annoni), Simic (46' Tassotti; 82' Jankulovski), Candela (46' A. Carbone); Ambrosini (46' Di Biagio), J. Zanetti (46' D. Baggio), Jankulovski (46' Di Livio, 79' Simic); Rivaldo (63' Ba), Totti; Toni (46' Delvecchio)

All. Maldini e Dida.

Reti: 1’ Toni, 3' Iashvili, 12’ Salgado, 26’ Rivaldo, 30’ Toni, 45' Cafu, 50' Kuranyi, 68' Totti, 71' Demetradze, 74' Shevchenko, 90' Delvecchio.

