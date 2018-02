Sassuolo-Lazio 0-3: doppio Milinkovic più Immobile, biancocelesti al terzo posto

dal nostro inviato

REGGIO EMILIA La Lazio, complice il ko della Roma contro il Milan, si riprende il terzo posto in classifica: 52 punti. Nel gelo di Reggio Emilia i biancocelesti dominano in lungo e in largo battendo il Sassuolo per 3-0. Prestazione da applausi e terza vittoria consecutiva tra coppa e campionato. Sintomo che il periodo di appannamento è alle spalle. Inzaghi vara un altro mini turnover lasciano in panchina de Vrij, Parolo e Lulic. Le scelte gli danno ragione. Protagonista Milinkovic con una doppietta: nove centri in campionato per il serbo. Un arcobaleno a squarciare il grigiore del Mapei Stadium (leggera deviazione di Mazzitelli) e una capocciata (assist di Felipe Anderson) a seppellire le minime speranze dei neroverdi che non vincono in campionato addirittura dal 23dicembre scorso.



AL VAR DELLO SPORTIn mezzo un rigore trasformato da Ciro Immobile. Rete numero 23 in campionato per il bomber laziale. Ma il penalty viene assegnato dopo circa due minuti e mezzo dal tocco di mano di Peluso in area. Manganiello (il peggiore in campo) viene richiamato dal Var Calvarese e torna sui suoi passi dopo aver rivisto le immagini. E ricorre al replay anche in occasione dell’espulsione di Berardi autore di una brutta entrata su Radu. Finisce in dieci anche la Lazio per un rosso a Marusic che sbraccia Rogerio. Come detto vittoria convincente dei biancocelesti che ora puntano il prossimo obiettivo: la semifinale di ritorno di coppa Italia di mercoledì contro il Milan. Esultano i numerosi tifosi laziali (trasferta vietata solo per i residenti nel Lazio) che Per il Sassuolo invece, vista la vittoria della Spal, si complica e non poco la corsa per non retrocedere

