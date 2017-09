Italia, 25 i convocati di Ventura per le gare con Macedonia e Albania, Verdi la novità

di Redazione Sport

Mettere al sicuro il 2° posto del Gruppo G per garantirsi l’accesso al play off Mondiale e migliorare il ranking attuale (17° posto) per affrontare da testa di serie (impresa ai limiti dell'impossibile) il sorteggio degli spareggi in programma il prossimo 17 ottobre a Zurigo: è questo il duplice obiettivo della Nazionale nelle ultime due gare del girone di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA con Macedonia (6 ottobre, Stadio ‘Olimpico – Grande Torino’ di Torino - ore 20.45 diretta Rai 1) e Albania (9 ottobre, ‘Loro Borici Stadium’ di Scutari - ore 20.45 diretta Rai 1).



Il Ct Gian Piero Ventura ha convocato per le due sfide 25 Azzurri, che si raduneranno domani sera presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano: torna a vestire la maglia azzurra Simone Verdi, che ritrova la Nazionale dopo aver fatto il suo esordio in occasione dell’amichevole con l’Olanda dello scorso 28 marzo.



L’elenco dei convocati



Portieri: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Genoa);

Difensori: Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Matteo Darmian (Manchester United), Daniele Rugani (Juventus), Leonardo Spinazzola (Atalanta), Davide Zappacosta (Chelsea);

Centrocampisti: Daniele De Rossi (Roma), Marco Parolo (Lazio), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain); Esterni: Federico Bernardeschi (Juventus), Antonio Candreva (Inter), Stephan El Shaarawy (Roma), Lorenzo Insigne (Napoli), Simone Verdi (Bologna);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Eder Citadin Martins (Inter), Manolo Gabbiadini (Southampton), Ciro Immobile (Lazio).





ITALIA-MACEDONIA. L’Italia torna a Torino per la 37a volta, ad un anno esatto di distanza dall’ultima uscita (l’1-1 con la Spagna dell’ottobre scorso), ma spostandosi dallo ‘Juventus Stadium’ allo ‘Stadio Olimpico - Grande Torino’, dove l’ultimo precedente risale al 2009 (successo per 2-0 con la Bulgaria). Il capoluogo piemontese ospiterà, nei giorni precedenti la gara, una serie di iniziative nell’ambito del programma ‘Città Azzurra’, promosso dalla FIGC e dal Comune di Torino con l’obiettivo di coinvolgere i tifosi della Nazionale, affermare i valori positivi dello sport e promuovere l’attività calcistica di base. Con l’occasione, la Nazionale, che si fermerà a Torino anche in preparazione della successiva trasferta a Scutari, sosterrà un allenamento anche allo ‘Stadio Filadelfia’, l’impianto dove si è compiuta la leggenda granata, appena ristrutturato.



ALBANIA-ITALIA. Gli Azzurri chiudono il girone di qualificazione a Scutari in una gara storica: sarà l’800a partita della Nazionale italiana nella storia e al tempo stesso sarà la prima volta in Albania dopo i due precedenti giocati negli ultimi anni in Italia. Di fronte, ci sarà una vecchia conoscenza del calcio italiano e della Nazionale: Christian Panucci, che nel luglio scorso ha raccolto l’eredità di Gianni De Biasi sulla panchina albanese. Sarà la 14a volta che l’Italia affronta un’avversaria guidata da un tecnico italiano: dopo Foni (Svizzera, 2 volte), Trapattoni (Irlanda, 4), Ghedin (Malta, 4), Zaccheroni (Giappone, 1) e De Biasi (Albania, 2), sarà appunto la volta di Panucci, che in Azzurro vanta 57 presenze, 4 reti oltre a 2 titoli Europei conquistati con l’Under 21.





