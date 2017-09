È costato caro l'insulto rivolto all'arbitro dal tecnico dello Shanghai Sipg, Andre Villas-Boas, sanzionato dalla Federazione cinese con 8 turni di squalifica che pongono di fatto fine in anticipo alla stagione del tecnico portoghese in Super League. L'ex allenatore di Tottenham, Chelsea e Porto, dovrà inoltre pagare 40,000 yuan (circa 5mila euro) di multa. A quattro giornate dal termine della stagione, lo Shanghai Sipg è in ritardo di 4 punti dalla capolista Guangzhou Evergrande. L'episodio costato la pesante squalifica a Villas-Boas risale al 22 settembre quando il portoghese ha «insultato» con parole e gesti offensivi l'arbitro di Shanghai Sipg-Beijing Guoan, match vinto 1-0 dai padroni di casa.

