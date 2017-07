GP Ungheria, nelle libere fulmine Ricciardo, poi Vettel e Bottas. 5° Hamilton

BUDAPEST - Dopo le prime libere la Red Bull di Daniel Ricciardo è la più veloce anche nella seconda sessione in vista del Gran Premio di Formula 1 d’Ungheria a Budapest. Il pilota australiano ha fermato il tempo sull’ 1’18”455 precedendo la Ferrari di Sebastian Vettel ( 1’18”638) e la Mercedes di Valtteri Bottas ( 1’18”656). Quarto crono per l’altra Rossa di Kimi Raikkonen in 1’18”755 davanti alla Stella d’Argento di Lewis Hamilton ( 1’18”779), che ha girato con le più lente soft rispetto alle supersoft usate dagli altri, ed all’altra Red Bull di Max Verstappen ( 1’18”951) A mezzora dal termine delle prove libere incidente alla Sauber di Pascal Wehrlein, il pilota tedesco va lungo alla curva 11 dell’Hungaroring e sbatte violentemente sulle barriere, distrugge la vettura ma ne esce indenne. Altra bandiera rossa e altri minuti di prove presi per un altro incidente poco dopo alla Renault di Jolyon Palmer.



© RIPRODUZIONE RISERVATA