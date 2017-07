Gp d'Ungheria, Vettel scherza in italiano: «E' stata un'insalata mista»

«È stata un po' un'insalata mista, non so se mi spiego. Oggi è stato un po' altalenante». Sebastian Vettel gioca con le parole tra l'italiano e l'inglese ma fa capire di essere abbastanza ottimista dopo il venerdì di prove libere in vista del Gran Premio d'Ungheria a Budapest. «Ho avuto alti e bassi - aggiunge il pilota tedesco della Ferrari ai microfoni di Sky - non è andata troppo male e sembriamo tutti vicini. Dovrebbe essere divertente domani, lavorando più sulle gomme dovremmo andare meglio». La gara? «Se ci sarà l'opportunità cercheremo di vincere». Tutto sommato soddisfatto anche l'altro ferrarista Kimi Raikkonen: «non è andata male, abbiamo provato diverse cose anche se non abbiamo girato quanto avremmo voluto. La partenza è importante come sempre, ma qui è il momento più semplice per guadagnare posizioni».

