Auto esce di strada a un rally nel Bresciano: morto commissario gara

Incidente mortale al rally di Malegno-Borno, in provincia di Brescia. Un’auto in gara è uscita di strada in curva e ha travolto due persone: un commissario di gara Aci, Mauro Firmo, è morto. Grave l’altra persona ferita. La gara è stata sospesa. Sul luogo dell’incidente, secondo quanto si apprende, sono giunte diverse ambulanzee l’elisoccorso.

Firmo è residente a Carpenedolo, nel Bresciano ed è stato commissario anche nel mondo delle auto storiche.



Secondo una prima ricostruzione nel corso della prima manche delle Prove Ufficiali di ricognizione del tracciato di gara, il concorrente numero 149 Christian Furloni su Peugeot 106, è uscito di strada in prossimità della Postazione Fissa Commissari di Percorso numero 21, nei pressi di Ossimo Inferiore. Qui sono stati travolti i due commissari preposti alla sicurezza di quella parte del tracciato di gara e impegnati nello svolgimento delle mansioni di servizio. La direzione di gara sta decidendo se interrompere definitivamente la gara, in programma fino a domani. Al momento sono state sospese le partenze della prima manche.

