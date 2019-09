Tiberi più forte della sfortuna: rompe un pedale al via ma è medaglia d'oro

HARROGATE - Incredibile impresa del ciclista italiano Antonio Tiberi: ha vinto la medaglia d'oro nella cronometro juniores ai mondiali di ciclismo su strada di Harrogate in Inghilterra. Tiberi è stato più forte della sfortuna: nonostante il grave problema meccanico che ha avuto proprio al via, con l'improvvisa rottura di un pedale che l'ha costretto a fermarsi e a sostituire la bicicletta, perdendo quasi un minuto, ha saputo reagire, è rimaontato in sella e ha comunque tagliato il traguardo davanti a tutti, coprendo i 28 km in 38'28 e precedendo di 7" l'olandese Enzo Leijnse e di 12" il tedesco Marco Brenner che sono saliti con lui sul podio. Sesto posto per Andrea Piccolo con 29" di ritardo, mentre Andrea Piras è 23° a 2'17".





