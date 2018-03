Museo “Antonio Cestaro”: 45 anni di storia della Pallacanestro Schio

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Il PalaRomare dal 29 marzo ospita la sala “Antonio Cestaro”: un museo che ripercorre con foto, maglie e trofei i 45 anni di storia della Pallacanestro Femminile Schio fondata nel 1973, con i suoi sponsor: Luma Asfalti, Ufo, Lanerossi e dal 1988 Famila. Il museo è dedicato ad Antonio Cestaro padre di Marcello, patron e presidente dal società da ottobre 1985. A tagliare il nastro per l’inaugurazione è stato Marcello Cestaro, assieme alle sorelle Antonietta e Luisa, davanti al presidente della Lega Basket Femminile Massimo Protani, al presidente regionale della Federbasket Roberto Nardi, all’assessore allo sport di Schio Aldo Munarini, al presidente del consiglio comunale Sergio Secondin e a don Alberto Maschio, direttore dell’istituto salesiano, che ha benedetto la sala e le persone presenti.



Curata dagli architetti Laura Cestaro e Martina Pozzan la sala “Antonio Cestaro” presenta quattro aree. “La bacheca delle coppe” raccoglie tutti i trofei vinti, a partire dalla coppa datata primavera 1974 per la promozione dalla C alla B. Si possono ammirare i vari trofei di quanto vinto: 8 scudetti, 11 Coppe Italia, 9 Supercoppe Italiane, 2 Coppe Ronchetti e una EuroCup. L’area “Linee del tempo” presenta i quattro presidenti (Ivano Baron, Silvano Marcante, Bruno Faoro e Marcello Cestaro) e le date più importanti come quella del 29 marzo 1987 quando Tanya Pollard stabilì il record di marcature in una partita, ancora imbattuto: 99 punti. L’area “Muro del Famila” presenta maglie foto e le varie formazioni dal campionato 1973/74. L’ultima area, nel corridoio d’uscita della sala, presenta delle gigantografie con le giocatrici del campionato in corso.



Novità sul fronte campionato: sono cambiate le date dei play off. Per la sorprendente qualificazione dell’Umana Venezia alla finale di EuroCup (contro il Galatasaray Istanbul) grazie alla vittoria di giovedì 80-57 al Taliercio sull’Hatay BB (Turchia) nella gara di ritorno di semifinale che ha rovesciato il ko dell’andata 74-54 sono cambiate le date dei quarti, non più al meglio delle cinque gare, ma delle tre. Il Famila mercoledì 4 aprile ospiterà il Broni per rendergli visita domenica 8, con eventuale bella venerdì 13 a Schio. Gli altri quarti: Umana Venezia-Fixi Torino, Passalacqua Ragusa-Fila San Martino di Lupari e Saces Napoli-Gesam Gas Lucca. Sono cambiate pure le date delle semifinali e finale al meglio delle cinque con la formula casa, casa, fuori, fuori e casa per la meglio piazzata. Semifinali: 20, 22, 25, 27 e 30 aprile. Finale: 3, 5, 8,10 e 13 maggio.

