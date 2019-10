L'arbitro alla raccattapalle 13enne: «Sei molto sexy». L'Atp lo sospende Frasi choc in un video

Frasi moleste ad una ragazzina di 13 anni: «Sei fantastica, sei molto sexy». Con queste parole un arbitro, Gianluca Moscarella, si sarebbe rivolto ad una raccattapalle minorenne, mettendola in imbarazzo: l'Atp ha sospeso l'arbitro e ha avviato un'inchiesta interna, come riportato oggi dal quotidiano Il Tirreno. A documentare le frasi choc, durante un match tra i tennisti Enrico Dalla Valle e Pedro Sousa al torneo del circolo del tennis "1898" di Firenze, anche un video con sonoro.



Frasi reiterate che sarebbero state ripetute per l'intera durata dell'incontro. Dell'accaduto, scrive Il Tirreno, è stata informata anche la scuola della ragazzina, un liceo privato di Firenze col quale il circolo aveva attivato un progetto scuola lavoro, in modo che possa essere informata la famiglia che deciderà se presentare o meno denuncia. Il torneo fiorentino è uno dei più antichi e rinomati d'Italia.



Oltre ai complimenti a sfondo sessuale, l’arbitro le avrebbe rivolto anche parole a doppio senso:

Sei a posto? Sei accaldata? Fisicamente o emotivamente?

, le avrebbe detto.

Siamo al corrente di una serie di episodi che hanno coinvolto l’arbitro Gianluca Moscarella - si legge nel comunicato ufficiale Atp - Moscarella è stato immediatamente allontanato quando i fatti sono stati portati alla luce ed è iniziata un’inchiesta completa

. Nel frattempo, si legge ancora nella nota,

è stato provvisoriamente sospeso dai suoi doveri di arbitro sotto contratto con l’Atp

.



Nel corso della partita l'arbitro avrebbe anche tenuto un atteggiamento poco professionale, incitando Sousa a chiudere rapidamente la partita.

Caro Pedro, forza, stai concentrato c***o. Due minuti e finisci

.

Sono vecchio e sto in campo due ore, ti ammazzo, stai concentrato per favore. Sono partite da vincere 6-1 6-1. Hai avuto 45 palle break

.

», gli avrebbe detto, lamentandosi per il caldo (la partita si stava giocando sotto un sole cocente e a ora di pranzo)», avrebbe detto ancora a Sousa

