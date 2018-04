Assoluti nuoto, Pellegrini sotto i 55" nelle batterie dei 100 stile libero

di Piero Mei

Federica Pellegrini è l'unica che va sotto i 55 secondi nelle batterie dei 100 stile libero a Riccione, sessione mattutina degli Assoluti di nuoto, terza giornata: è dunque in pole position per la finale del pomeriggio. Federica continua a divertirsi, come dice lei, ad allenarsi bene, ad avere nuovi stimoli ed a ritornare all'natico: da ragazzina era velocista.



Interessante anche l'omologa distanza maschile che ha visto Luca Dotto, 49.00, con il miglior tempo, davanti alla Generazione X, Miressi, Vendrame e Zazzeri, in una gara che, dopo un'eternità, non ha visto ai blocchi di partenza il ritirato dall'agonismo Filippo Magnini. Il migliore del terzo millennio è stato Federico Burdisso.



Oggi pomeriggio, oltre alle finali della gara regina, sarà in acqua Gregorio Paltrinieri (contro Acerenza) per gli 800 e Simona Quadarella nei 1500. Greg nuota alle 17.30, Simona alle 18.24.



