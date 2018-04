Assoluti nuoto, vola la Pellegrini nei 100 dorso, sorprende Turchi nei 200

Federica Pellegrini nuota i 100 dorso in batteria, agli Assoluti di Riccione, in 1:00.09. Non era mai andata così veloce sulla distanza e quindi stabilisce il suo primato personale, il che la mette di buonumore dopo il “non ha senso” di ieri nei 100 stile nuotati “lentamente”. “Sarà che mi sono allenata più per il dorso” sorride, e annuncia per il pomeriggio di oggi una bella finale: “Sarà un gran duello con Margherita”. Margherita è la Panziera che ieri, in prima frazione di staffetta mista, ha stabilito il primato italiano nei 100 dorso donne, scendendo, prima nella storia azzurra, sotto il muro del minuto, 59.96. “E pensare che stamattina quasi non avevo voglia di gareggiare…” sorride ancora Federica che al momento con questa prestazione è la seconda italiana di tutti i tempi. E oggi ha una gran voglia di prendersi il primato.



Scende sotto un suo muro personale, i due minuti, anche Emanuel Turchi, 1:59.69 nei 200 dorso, miglior tempo. “Mai pensavo di poter partire in finale dalla corsia 4” commenta Emanuel atteso a una sfida divertente con tre che si allenano insieme, Mencarini, Bietti e Ciccarese, che, come dice quest’ultimo, “in acqua ce le diamo tutti i giorni di santya ragione ma appena fori siamo amici e questo è il bello dello sport”. E per la finale? “Ce se prova”, dice Ciccarese, che “ce spera”. Thomas Ceccon, undicesimo, resta fuori.



Tra le farfalle maschio nei 100 Codia ha il miglior tempo di qualificazione (53.65) davanti a Rivolta e al Millennial Federico Burdisso; tra le farfalle femmine la Polieri (“buone sensazioni, in finale andrò ancora meglio”) con 2:12.76 sarà in corsia quattro contro, tra le altre, la Cusinato e Ilaria Bianchi che con un rabbioso finale si prende l’ottavo tempo e l’ingresso fra le finaliste, “mi sono trattenuta per il pomeriggio”.



Dopo il miglior tempo di Luca Pizzini (2:12.37) nei 200 rana, e il bel rush del quasi trentenne Giorgetti , gran finale a stile libero con i 50 delle ragazze e i 200 dei ragazzi. Nello sprint il miglior tempo è di Lucrezia Raco davanti alla favorita Erika Ferraioli (25.31 e 25.40); nelle quattro vasche, senza Gabriele Detti ancora alle prese con la spalla infortunata, Luca Dotto si prende un tentativo di test personale nuotando solo i primi 50 metri (21.94) e poi emerge, e il tempo migliore è di Matteo Ciampi, il favorito per oggi è Filippo Megli che per la finale pensa “sarà un’altra gara, perché stanotte ho dormito male”.



Risultati ufficiali e programma su www.federnuoto.it

