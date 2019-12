Manovra, le atlete diventano sportive professioniste: equiparate le tutele contrattuali

Le atlete diventano sportive professioniste, anche dal punto di vista contrattuale. La commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento alla manovra che equipara le donne ai colleghi maschi, estendendo le tutele previste dalla legge sulle prestazioni di lavoro sportivo, e per promuovere il professionismo nello sport femminile introduce un esonero contributivo al 100% per tre anni per le società sportive femminili che stipulano con le altete contratti di lavoro sportivo.



LEGGI ANCHE --> Elisa, gladiatrice dal "core" azzurro, Roma il suo amore: «Qui basta poco per essere felici»

© RIPRODUZIONE RISERVATA