Gstaad, Berrettini supera Zopp e centra la prima finale Atp in carriera

Il 2018 magico di Matteo Berrettini continua. Il 22enne romano, all'Atp 250 di Gstaad, in Svizzera, centra la prima finale della sua carriera in un torneo del circuito maggiore. In semifinale l'azzurro, numero 84 del ranking mondiale, ha superato senza tentennamenti l'estone Jurgen Zopp, numero 107 Atp, protagonista giovedì dell'eliminazione di Fabio Fognini: 6-4 7-6 lo score con Berrettini che ha chiuso sull'8-6 il tie break al terzo match point utile. Grazie a questo risultato Matteo da lunedì prossimo fisserà anche il suo best ranking nella classifica mondiale: sarà numero 67, se poi dovesse vincere il torneo arriverebbe a ridosso della Top 50. Berrettini sfiderà lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 17 Atp e secondo favorito del seeding, che ha battuto 6-7 6-4 6-4 il serbo Laslo Djere, numero 101 del ranking mondiale. Il romano è anche in finale nel doppio insieme con Bracciali: affronteranno l’ucraino Molchanov e lo slovacco Zelenay.



