Indian Wells, eliminati Fognini e Berrettini: fuori anche Dimitrov

È durata poco l'avvenuta di Fabio Fognini e Matteo Berrettini al torneo sui campi in cemento di Indian Wells, in California. I due tennisti azzurri sono stati infatti entrambi eliminati al secondo turno. Eliminato a sorpresa anche il bulgaro Dimitrov, numero 4 del mondo, battuto dallo spagnolo Verdasco. Sospesa per la pioggia la sfida fra Federer-Delbonis, grande attesa per il ritorno stasera di Djokovic, dopo l'infortunio al gomito, in campo contro il giapponese Daniel.



Fognini ha perso con il punteggio di 4-6 7-6 6-4 dal francese Jeremy Chardy. Il 30enne campione ligure aveva cominciato bene il match, ma poi ha dovuto subire la rimonta del transalpino, numero 100 del mondo, che ha anche conquistato il primo successo dopo sei sfide con l'italiano. Berrettini (108) è stato battuto 6-7 7-5 6-4 dal russo Daniil Medvedev. A difendere i colori azzurri a Indian Wells è rimasto Thomas Fabbiano, stasera in campo contro l'americano Jack Sock, numero 10 del ranking.

© RIPRODUZIONE RISERVATA