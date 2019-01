Australian open, Federer eliminato da Tsitsipas agli ottavi

Clamoroso al Cibali. No, questa volta si tratta della Rod Laver Arena, di tennis e degli Australian Open. Stefanos Tsitsipas, campione Next Gen 2018 a Milano ha ha eliminato negli ottavi il campione in carica Roger Federer. Il 37enne campione svizzero dodici mesi a Melbourne aveva messo in bacheca il 20esimo trofeo Slam. Questa volta ha dovuto cedere il passo al ventenne greco di Atene, protagonista del più grande exploit sin qui a Melbourne: 6-7 (11) 7-6 (3) 7-5 7-6 (5) in tre ore e 45 minuti. Tsitsipas non ha mai ceduto il servizio e ha annullato la bellezza di 12 palle break. Tre set point invece aveva annullato Federer nel tie break del primo parziale prima di spuntarla per 13-11. Il greco non si è tuttavia perso d’animo, ha continuato con il suo piano tattico aggressivo: alla fine 62 i vincenti del giovane greco contro 61 di Federer, condannato però dagli errori gratuiti: 55 contro 36 di Tsitsipas, che ha anche messo a segno 20 ace contro 12 di King Roger. Per la prima volta il greco, 14esima testa di serie, accede dunque ai quarti di uno Slam e lo fa mettendo ko uno dei mostri sacri del tennis, che vanta 20 titolo Slam. Un'ascesa rapida la sua: vincitore delle Next Gen ATP Finals di Milano nel novembre scorso, sempre nel 2018 si è aggiudicato il primo titolo Atp a Stoccolma e ha raggiunto la prima finale in un Masters 1000 a Toronto, battendo quattro top ten, tra cui Djokovic.



Promosso ai quarti Rafa Nadal. Lo spagnolo numero 2 del tabellone ha dominato anche il ceco Tomas Berdych, attualmente numero 57 Atp: 6-0 6-1 7-6 (4) il punteggio con cui il mancino spagnolo in due ore e 5 minuti ha sconfitto un avversario che nel 2015 gli tirò un brutto scherzetto nei quarti. Sempre in tema di Next Gen, primi quarti Slam per lo statunitense Frances Tiafoe, numero 39 Atp, che ha battuto il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero 20: 7-5 7-6 (6) 6-7 (1) 7-5 in tre ore e mezza di gioco per il ventenne statunitense. Non finisce di sorprendere Roberto Bautista Agut, 23esima testa di serie, che è imbattuto in questo 2019, iniziato con il titolo a Doha. Lo spagnolo ha superato il croato Marin Cilic, sesta testa di serie: 6-7 (6) 6-3 6-2 4-6 6-4.



Nel torneo femminile è uscita infatti di scena la seconda favorita del torneo, Angelique Kerber, campionessa del 2016. Appena 56 minuti per firmare la prima, vera sorpresa del torneo. Tanti ne sono bastati alla statunitense Danielle Collins, numero 35 Wta, per eliminare 6-0 6-2 la tedesca. Un successo davvero inatteso, soprattutto nelle proporzioni, quello della 25enne di St.Petersburg (Florida). Promossa ai quarti Petra Kvitova, in serie positiva da 14 match. La ceca, ottava testa di serie, ha superato la 17enne statunitense di Freehold (ma è di origini russe), numero 87 Wta, prima “millennial” (uomo o donna) a raggiungere il quarto turno in uno Slam: 6-2 6-1. Si ferma Maria Sharapova, vincitrice di questo torneo nel 2008 ma finalista anche nel 2007, 2012 e 2015, sconfitta dall’australiana Ashleigh Barty, numero 15 del seeding, che si è imposta in rimonta per 4-6 6-1 6-4 approdando per la prima vota in carriera nei quarti in uno Slam.



